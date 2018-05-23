Бойовики обстріляли з мінометів селище під Маріуполем

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По Талаківці було випущено понад 90 мін, пошкоджено промислові приміщення

Бойовики обстріляли із мінометів селище Талаківка під Маріуполем (Донецька область) увечері 22 травня.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

"З 19 до 21 години вечора ворог вдався до обстрілу мирного українського селища Талаківка, яке розташовано за декілька десятків кілометрів від Маріуполя. За попередніми даними було випущено більше 90 мін 122 калібру, частина з яких не розірвалася", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено селищні промислові приміщення, інформації щодо втрат серед населення немає.

У штабі також зазначили, що ситуація перебуває під контролем, на місці події працюють військовослужбовці Збройних сил та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі складу Об’єднаних сил. Військовослужбовці бригади, у зоні відповідальності якої відбувся обстріл, продовжують утримувати займані позиції.

Уточнену інформацію обіцяють надати під час ранкового зведення 23 травня.

Нагадаємо, під час бойових дій минулої доби двоє наших захисників загинули, та 9 було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

За даними розвідки, знищено 15 та поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ.

Поточної доби, 22 травня, втрат немає.

За даними Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню, противник учора ввечері випустив 13 мін по населеному пункту Зайцеве.

Раніше повідомлялося, що бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку (Донецька область), внаслідок чого загинув 36-річний місцевий мешканець.