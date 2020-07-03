Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, одного військового поранено



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Постраждалого воїна оперативно евакуйовано до медичного закладу, його стан задовільний

Окупанти стріляли із мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У четвер, 2 липня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною», – йдеться у ранковому зведенні пресцуентрі штабу операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» вранці та під вечір агресор неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах наших захисників неподалік Луганського.

Також противник активізував свої вогневі дії і поблизу Новоолександрівки, застосувавши при цьому станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Кам’янки ворог використав проти наших воїнів 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем, а по околицях Невельського – спочатку стрілецьку зброю, а згодом великокаліберні кулемети.

Крім того, вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв і оборонців населеного пункту Водяне.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний.

«Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. Після чого окупанти припинили свою активність. За даними розвідки, 2 липня наші оборонці поранили одного загарбника», – додали у пресцентрі.

Від початку поточної доби збройні формування РФ уже сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема й із озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

«За поточну добу, за наявною інформацією, втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.