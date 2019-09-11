Загострення на Донбасі: шестеро військових дістали поранення

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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння

10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

неподалік Катеринівки – з автоматичного гранатомета;

поблизу Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі неподалік Майорська – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Кримського – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Попасної – з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил чотири військовослужбовці отримали поранення, а ще два – бойові травмування.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.