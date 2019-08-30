Бойовики 17 разів порушили «режим тиші» на Донбасі



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На Донбасі 17 порушень «тиші», окупанти стріляли із гранатометів і БМП

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем

29 серпня збройні формування РФ та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поруч Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

близько Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї;

близько Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

двічі неподалік Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Зайцевого – з озброєння БМП та стрілецької зброї;

тричі поблизу Луганського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

неподалік Новолуганського – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.