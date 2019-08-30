  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики 17 разів порушили «режим тиші» на Донбасі

    • Розсилка
    На Донбасі 17 порушень &laquo;тиші&raquo;, окупанти стріляли із гранатометів і БМП - Бойовики 17 разів порушили «режим тиші» на Донбасі
    На Донбасі 17 порушень «тиші», окупанти стріляли із гранатометів і БМП

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем

    29 серпня збройні формування РФ та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • поруч Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • близько Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • двічі поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів;
    • поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї;
    • близько Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Читайте також

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
    • двічі неподалік Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • в районі Зайцевого – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
    • тричі поблизу Луганського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
    • неподалік Новолуганського – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ