Захарченко оголосив, коли будуть «вибори» на посаду «глави ДНР»
- Сьогодні, 15:39
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Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко
Ватажок бойовиків планує брати участь у «виборах»
Вибори на посаду «глави ДНР» пройдуть восени 2018 року. Про це заявив сьогодні ватажок самопроголошеної «республіки» Олександр Захарченко, повідомляють сепаратистські ЗМІ.
«Вибори будуть восени 2018 року», - сказав Захарченко.
Він підтвердив, що братиме участь у них.
Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.
Як повідомлялося, людей зі списку бойовиків з обміну заручниками після прибуття в Донецьк просто закрили у готелі, Захарченко їх не зустрічав.
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