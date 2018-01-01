  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Захарченко оголосив, коли будуть «вибори» на посаду «глави ДНР»

    Ватажок бойовиків планує брати участь у «виборах»
    Вибори на посаду «глави ДНР» пройдуть восени 2018 року. Про це заявив сьогодні ватажок самопроголошеної «республіки» Олександр Захарченко, повідомляють сепаратистські ЗМІ. «Вибори будуть восени 2018 року», - сказав Захарченко. [READ_MORE] Він підтвердив, що братиме участь у них. Як відомо, 27
    • Сьогодні, 15:39
    • Розсилка
    <p>Ватажок бойовиків &laquo;ДНР&raquo; Олександр Захарченко</p>

    Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко

    Ватажок бойовиків планує брати участь у «виборах»

    Вибори на посаду «глави ДНР» пройдуть восени 2018 року. Про це заявив сьогодні ватажок самопроголошеної «республіки» Олександр Захарченко, повідомляють сепаратистські ЗМІ.

    «Вибори будуть восени 2018 року», - сказав Захарченко.

    Читайте також

    Він підтвердив, що братиме участь у них.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    Як повідомлялося, людей зі списку бойовиків з обміну заручниками після прибуття в Донецьк просто закрили у готелі, Захарченко їх не зустрічав.

    Читайте також статтю: «Переворот» у Луганську. Як Росія перетворила «народну республіку» у бананову»

    Читайте також
    бойовики на Донбасі ДНР Олександр Захарченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ