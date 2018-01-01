Захарченко оголосив, коли будуть «вибори» на посаду «глави ДНР»

Ватажок бойовиків планує брати участь у «виборах»

Вибори на посаду «глави ДНР» пройдуть восени 2018 року. Про це заявив сьогодні ватажок самопроголошеної «республіки» Олександр Захарченко, повідомляють сепаратистські ЗМІ. «Вибори будуть восени 2018 року», - сказав Захарченко. [READ_MORE] Він підтвердив, що братиме участь у них. Як відомо, 27