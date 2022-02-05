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    Держсекретар США опублікував відео на підтримку України

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    Блінкен нагадав про на єдність союзників, які підтримують Україну - Держсекретар США опублікував відео на підтримку України
    Блінкен нагадав про на єдність союзників, які підтримують Україну
    фото з відкритих джерел

    Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені, зазначив Блінкен

    Державний секретар США Ентоні Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України, наголосивши на єдності союзників, які підтримують Україну. Відео Блінкен опублікував на своїй сторінці у Twitter.

    «Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені», – написав Блінкен.

    На відео зображені представники країн-союзниць та приведені їх цитати на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія США Пентагон суверенітет Ентоні Блінкен
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    Держсекретар США опублікував відео на підтримку України