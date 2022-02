Держсекретар США опублікував відео на підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України, наголосивши на єдності союзників, які підтримують Україну. Відео Блінкен опублікував на своїй сторінці у Twitter.

«Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені», – написав Блінкен.

На відео зображені представники країн-союзниць та приведені їх цитати на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM