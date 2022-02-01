Брифінг президента Зеленського та прем’єра Британії Джонсона (відео)

Зустріч відбулася на тлі створення тристороннього альянсу Україна-Польща-Велика Британія

У Маріїнському палаці завершилися перемовини президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Після завершення зустрічі вони провели прессконференцію для представників засобів масової інформації.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів в Україну. Біля Маріїнського палацу його зустрів президент Володимир Зеленський. Фото і відео зустрічі, де Джонсон «непротокольно» вітається із Зеленським вже обговорюють у мережі.

Між іншим, ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським. Ймовірно, під час розмови із Зеленським Джонсон планує підняти питання про п'ятого президента України Петра Порошенка. Колишній посол Сполученого Королівства в Києві Тімоті Барроу, який має вплив на формування політики щодо України в британському МЗС, є прихильником Порошенка. Це вплинуло на сприйняття Лондоном того, що відбувається в Україні, а також на тематику переговорів Джонсона із Зеленським.

Це другий візит британського прем'єра в Україну за останні 30 років.

Програма візиту Бориса Джонсона:

зустріч з президентом України для обговорення агресії з боку Росії;

оголошення про виділення Україні допомоги на $118 млн.

Після візиту в Україну глава британського уряду планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати його до деескалації ситуації довкола України. Ця розмова маає відбутися у середу, 2 лютого.

Очікувалося, що разом з Джонсоном в Україну прилетить міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, але вчора вона отримала позитивний Covid-тест та пішла на самоізоляцію. Трасс разом з главами українського та польського МЗС мала оголосити про створення альянсу між Києвом, Лондоном та Варшавою.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон раніше заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.



