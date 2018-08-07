Захист Сущенка припустив, коли суд може розглянути скаргу на вирок журналісту
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Справа українського журналіста Романа Сущенка надійшла до Верховного суду РФ
Справа українського журналіста Романа Сущенка надійшла до Верховного суду Росії.
Про це повідомив у Facebook громадський захисник політв’язня Марк Фейгін.
За словами Фейгіна, розгляд апеляції на вирок Сущенку може відбутись у вересні.
«Справа українського журналіста Романа Сущенка надійшла до Верховного суду РФ. Відповідно до КПК його повинні розглянути протягом 45 днів», - повідомив він.
«Мабуть, уже у вересні відбудеться апеляційний розгляд за моєю скаргою на вирок Московського міського суду, який визнав Сущенка винним і призначив покарання 12 років позбавлення волі за ст. 276 КК (шпигунство)», - додав Фейгін.
Нагадаємо, нащодавно Сущенко написав важливу для Фейгіна заяву.
Як відомо, раніше Сущенко разом із листом надіслав рідним новий малюнок із СІЗО «Лефортово» - пейзаж швейцарського міста Люцерн.
Нагадаємо, українському омбудсмену Людмилі Денісовій у Росії відмовили у зустрічі з політв’язнем Романом Сущенком.
При цьому 9 липня до Сущенка пустили українського консула Геннадія Бабченка.