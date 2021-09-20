Спалах Covid-19 в одеській лікарні: названі причини

15 вересня через виявлення Covid-19 в терапевтичному відділенні Одеської міської клінічної лікарні №1, було призупинено прийом пацієнтів

Люди, які контактували з інфікованими пацієнтами, перебувають під наглядом медиків

В Одесі джерелом спалаху коронавірусу Covid-19 в терапевтичному відділенні однієї з лікарень став пацієнт, який мав негативний тест на вірус. Про це у понеділок, 20 вересня, на брифінгу повідомив заступник директора Одеського обласного лабораторного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Сергій Дементьєв, пише УНІАН.

Минулого тижня був зареєстрований спалах серед пацієнтів терапевтичного відділення Одеської міської клінічної лікарні №1.

«Станом на 20 вересня, зареєстровано 13 хворих. З 14 вересня відділення закрите на карантин на 14 днів. Джерелом зараження став хворий, який потрапив у відділення з пневмонією. Його протестували, але швидкий тест був негативним», – зазначив Дементьєв.

Він повідомив, що у відділенні проведено весь комплекс протиепідеміологічних заходів. Люди, які контактували з інфікованими пацієнтами, перебувають під наглядом медиків.

15 вересня стало відомо, що через виявлення Covid-19 в терапевтичному відділенні Одеської міської клінічної лікарні №1 припинено прийом пацієнтів, його вирішили закрити.

Тоді повідомлялося про п'ять інфікованих, яких відразу перевели з МКЛ №1 в інші лікувальні установи: трьох – в міську клінічну лікарню №5, одного – в Одеський обласний клінічний медичний центр (лікарня водників). Ще одну людину відправили на лабораторне лікування.

Нагадаємо, протягом неділі, 19 вересня, в Одесі медики зафіксували 139 нових випадків Covid-19. За останню добу зареєстровано шість нових випадків Covid-19 у дітей (три хлопчики і три дівчинки)