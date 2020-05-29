  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Карантин на Львівщині продовжили до 1 червня

    • Розсилка
    Показники захворюваності та смертності цього тижня побили всі рекорди на Львівщині - Карантин на Львівщині продовжили до 1 червня
    Показники захворюваності та смертності цього тижня побили всі рекорди на Львівщині

    Динаміка захворюваності на Covid-19 не сприяє послабленню чи скасуванню карантинних заходів у регіоні

    У Львівській області до продовжили карантинні заходи до 1 червня. Поо це  повідомили в пресслужбі Львівської блдержадміністрації.

    «З урахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації, а саме: показників інцидентності, які на сьогодні складають близько 14,5 замість 12, як встановлено постановою Кабінету міністрів, обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення щодо продовження режиму карантинних заходів на території області до 1 червня», - йдеться в повідомленні.

    Зазначають, що показники захворюваності та смертності цього тижня побили всі рекорди на Львівщині.

    «Із початку тижня померли 12 людей, ще понад 300 отримали позитивний результат на коронавірус. Наступне засідання заплановане на понеділок, 1 червня, з метою з’ясування ситуації щодо прийняття рішення про залишення чинними чи пом’якшення карантинних заходів», - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

    За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, зафіксовано зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

    Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я для Сovid - 21%. Середня кількість тестувань протягом останніх 7 днів - 86 на 100 тис. населення. Відсоток інцидентності по Львову 21,6, а наповненість ліжко-місць у Львові - 40%.

    Як повідомлялося, на Львівщині підтверджено 1563 випадки інфікування коронавірусом, з них 49 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 359 ПЛР-тестів, з яких 50 – позитивні (з них – 34 це мешканці Львова).

    Нагадаємо, за даними МОЗ, чотири регіони України не готові до послаблення карантину.

    Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про новий план боротьби з коронавірусом у разі повторення епідемії.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.

    лікар карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ