Карантин на Львівщині продовжили до 1 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Показники захворюваності та смертності цього тижня побили всі рекорди на Львівщині

Динаміка захворюваності на Covid-19 не сприяє послабленню чи скасуванню карантинних заходів у регіоні

У Львівській області до продовжили карантинні заходи до 1 червня. Поо це повідомили в пресслужбі Львівської блдержадміністрації.

«З урахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації, а саме: показників інцидентності, які на сьогодні складають близько 14,5 замість 12, як встановлено постановою Кабінету міністрів, обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення щодо продовження режиму карантинних заходів на території області до 1 червня», - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що показники захворюваності та смертності цього тижня побили всі рекорди на Львівщині.

«Із початку тижня померли 12 людей, ще понад 300 отримали позитивний результат на коронавірус. Наступне засідання заплановане на понеділок, 1 червня, з метою з’ясування ситуації щодо прийняття рішення про залишення чинними чи пом’якшення карантинних заходів», - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, зафіксовано зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я для Сovid - 21%. Середня кількість тестувань протягом останніх 7 днів - 86 на 100 тис. населення. Відсоток інцидентності по Львову 21,6, а наповненість ліжко-місць у Львові - 40%.

Як повідомлялося, на Львівщині підтверджено 1563 випадки інфікування коронавірусом, з них 49 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 359 ПЛР-тестів, з яких 50 – позитивні (з них – 34 це мешканці Львова).

Нагадаємо, за даними МОЗ, чотири регіони України не готові до послаблення карантину.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про новий план боротьби з коронавірусом у разі повторення епідемії.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.