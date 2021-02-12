Закарпатські депутати від двох політичних партій відкликали свої підписи на підтримку каналів Медведчука

Депутати Закарпатської облради восьмого скликання двох політсил відкликали свої підписи під зверненням до Президента України з вимогою скасувати санкції

Представники партії «За майбутнє» заявили, що їхня позиція була не погоджена з центральним офісом партії

Представники партії «За майбутнє» та «Команди Андрія Балоги» повідомили, що депутати Закарпатської облради восьмого скликання цих політсил відкликали свої підписи під зверненням фракцій «Опозиційна платформа – За життя», «За майбутнє», «КМКС» Партії угорців України» до Президента України з вимогою скасувати санкції, які призвели до припинення мовлення телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIК.

Про це повідомляють на сторінці партії «За майбутнє» у Facebook та на сторінці депутата обласної ради Володимира Паульо в Facebook.

«Як виявилося, позиція депутатів нашої фракції, які підписали зазначене звернення 9 лютого 2021 року, не була погоджена з центральним офісом партії та не відповідала позиції партії щодо питання закриття телеканалів. Депутати до кінця не розібралися в суті документа. Після проведення внутрішньопартійних політичних консультацій депутати Закарпатської облради з фракції «За майбутнє» ухвалили рішення відкликати свої підписи під згаданою заявою», – йдеться у повідомленні політсили «За майбутнє».

Натомість депутат облради Володими Паульо написав: «Водночас усвідомлюючи те, що тема закриття каналів «112 Україна», NewsOne та ZIK вже вийшла далеко за межі питання свободи слова та стала елементом інформаційної війни, я заявляю, що відкликаю свій підпис від імені фракції під зверненням депутатів обласної ради до президента».

Нагадаємо, 10 лютого депутати Закарпатської обласної ради від чотирьох фракцій звернулися до президента Володимира Зеленського та закликали скасувати санкції щодо телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne.

Звернення підписали представники чотирьох із восьми фракцій: «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Команди Андрія Балоги» і КМКС (Партії угорців України).