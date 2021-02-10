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    Опозиція Закарпатської облради просить повернути в ефір канали Медведчука

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    Наразі канали &laquo;112 Україна&raquo;, NewsOne, Zik заблоковані - Опозиція Закарпатської облради просить повернути в ефір канали Медведчука
    Наразі канали «112 Україна», NewsOne, Zik заблоковані
    Фото з відкритих джерел

    Депутати вважають санкції «встановленням диктатури й тиранії»

    Депутати Закарпатської обласної ради від чотирьох фракцій звернулися до президента Володимира Зеленського та закликали скасувати санкції щодо телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne. Про це повідомило видання Перший.com.ua.

    Звернення підписали представники чотирьох із восьми фракцій: «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Команди Андрія Балоги» і КМКС (Партії угорців України).

    Депутати заявили, що через рішення про санкції мільйони українців і сотні тисяч закарпатців не можуть отримати «об’єктивну, критичну інформацію» про ситуацію в Україні. Президента звинуватили в цензурі, а санкції щодо власника каналів, народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака назвали «репресіями і переслідуванням».

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    Опозиція Закарпатської облради просить повернути в ефір канали Медведчука
    Опозиція Закарпатської облради просить повернути в ефір канали Медведчука

    «Ми категорично засуджуємо спроби розправи з політичними опонентами, спроби знищити опозицію в Україні, наступ на свободу слова, введення цензури», – сказано в зверненні.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, Zik.

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Половина населення України підтримує рішення щодо введення санкцій на телеканали Медведчука.

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    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ політика журналіст
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