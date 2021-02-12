Нацрада перевіряла дружину Медведчука на предмет власності у медіагрупі «1+1»

До Нацради надійшли звернення від громадських організацій, стосовно необхідності такої перевірки

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила сім телеканалів групи «1+1 медіа» на предмет наявності у структурі власності дружини народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксани Марченко і не виявила порушень.

Про це повідомив на засіданні 12 лютого відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич за результатами позапланової безвиїзної перевірки, передає «Укрінформ».

Як зазначив Зіневич, до Нацради надійшли звернення від виконавчої директорки ГО «Центр протидії корупції» Каленюк Дар’ї Миколаївни та колективне звернення групи громадських організацій «Інститут масової інформації», «Детектор медіа», «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика» стосовно необхідності проведення перевірки фактів, викладених у зверненнях.

«З цих звернень, а також із ЗМІ Національній раді стало відомо, що кінцевим бенефіціарним власником компанії Bolvik Ventures Ltd, що опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і ТЕТ, є Марченко Оксана Михайлівна. Водночас відповідно до звітної інформації щодо структури власності, яка була подана до Нацради, власником Bolvik Ventures Ltd з часткою 100% зазначений Ігор Суркіс», – сказав Зіневич.

Втім, зауважив він, на звернення Національної ради надійшло офіційне повідомлення від компанії, в якому вона повідомила, що подала до Нацради надмірну інформацію, зазначивши в документах власником Ігоря Суркіса.

Зіневич додав, що в ході позапланової перевірки було встановлено, що контролерами компанії Bolvik Ventures Ltd є Ігор Суркіс, який має частку 33,34 %, Леонід Ашкеназі – з часткою 33,33 % та Оксана Марченко – з часткою 33,33 %.

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«Відповідно частка володіння статутним капіталом кожної вищезазначеної фізичної особи становить по 8%, що не є істотною участю та не відображається у структурі власності. Тому, проаналізувавши подану до Нацради структуру власності, враховуючи пояснення компанії, перевіркою не встановлено порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення», – резюмував Зіневич.

Тому інформацію про результати позапланової безвиїзної перевірки Національна рада взяла до відома.

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