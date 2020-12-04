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    Думки вголос

    Україна може домовитися з Угорщиною, але є кілька умов

    • Павло Клімкін

      Дипломат

    • Розсилка
    Чергове загострення&nbsp;взаємовідносин між Україною та Угорщиною - Україна може домовитися з Угорщиною, але є кілька умов
    Чергове загострення взаємовідносин між Україною та Угорщиною
    фото: zik

    Новообрані депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті після складання присяги виконали гімн Угорщини. Україна вважає такий крок неприпустимим, а Угорщина заявила про утиски угорських громад в регіоні

    Угорщина хоче, щоб частина нашої території юридично була українською, а фактично політично була угорською з відповідним фінансуванням, часовим і мовним простором.

    Але виконання національного гімну, державного символу Угорщини, абсолютно свідома логіка провокації, що вигідна в контексті торгівлі для угорського уряду всередині ЄС. А там зараз не прості процеси у зв'язку з прийняттям бюджету.

    І звичайно, вони розуміють, що Україна та їх спільний успіх важливі для наступної адміністрації Байдена, тому збираються ще торгуватися з американською адміністрацією. Це абсолютно свідоме підняття ставок і оці заяви, як мені кажуть наші друзі з багатьох джерел, продовження цієї лінії.

    100%, що тут не варто проводити паралелі з Кримом чи Донбасом, бо Росія – країна-агресор. А угорці – сусіди і партнери, хоч і складні. Але ж маємо з ними якось залагодити ситуацію. Це буде і нам коштувати, і їм коштувати – і рішення будуть не прості. Чутливі. Але маємо прийти до спільного інтересу, а не до «угорської логіки, як кажуть, за наші гроші».

    Що мається на увазі? Маємо робити так, щоб без нас там нічого не відбувалось, а ми грали проактивно. І щоб контрабанда не відігрівала роль основного економічного чинника на Закарпатті.

    З угорцями можна домовитися, але робити це потрібно із сильної позиції – проактивної присутності України на Закарпатті. Фінансувати угорські організації, освітні проекти, товариства, потрібно спільно, прозоро, відкрито і за погодженим із нами механізмом. А не віддавати їх тільки угорцям. Варто поставити чітку умову, що фінансування має відбуватися за спільним механізмом. Щоб потім не було взаємних звинувачень та обшуків. От на такій логіці потрібно наполягати. Якщо вони її приймають – все буде добре.

    Так, не завтра, не післязавтра, це стратегічна мета.

     Читайте також: «Ми співали гімн Угорщини 26 років». Інтерв’ю з головою громади, де вибухнув скандал

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС Росія Угорщина Україна гімн
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