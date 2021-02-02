Ексміністру Кожарі загрожує смерть у СІЗО? Адвокат обвинуваченого зробив сенсаційну заяву

Апеляційний суд відмовився змінювати міру запобіжного заходу для ексвисокопосадовця

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару, якому інкримінують вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер» Сергія Старицького.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 18 січня.

Апеляційну скаргу подав адвокат ексміністра Олександр Ягодка. У ній захисник просив обрати для Леоніда Кожари більш м`який запобіжний захід, зокрема, цілодобовий домашній арешт. Також запевнив суд, що його клієнт немає жодної мети переховуватися від суду. Тим паче, що всі паспорти, у тому числі закордонний, вилучено під час досудового розслідування. Окремо захисник звернув увагу на те, що під час досудового розслідування обвинувачений 21 день перебував під заставою. За цей час жодних спроб, спрямованих на переховування чи перетинання державного кордону, він не вчиняв.

Крім того, адвокат наголосив, що Києво-Святошинський райсуд не врахував стан здоров`я 58-річного обвинуваченого Леоніда Кожари та подану стороною захисту медичну документацію про важкий стан здоров`я та низки хронічних захворювань, які потребують постійного лікування. В умовах тримання під вартою, вважає, захисник, відповідний процес догляду за здоров`ям неможливий. Більше того недотримання відповідного режиму може призвести до смерті ексміністра.

Водночас апеляційна інстанція повністю погодилася з висновками суду першої інстанції. Що стосується стану здоров’я Кожари, то апеляція наголосила: керівництво слідчого ізолятору забезпечує допуск відповідного лікаря-фахівця чи направлення хворого на лікування до обраного начальником медичної частини СІЗО закладу охорони здоров`я. Особа, узята під варту, має право на вільний вибір лікаря. Керівництво слідчого ізолятору забезпечує допуск обраного особою лікаря-фахівця.

«Окрім того, в матеріалах провадження не міститься жодних медичних документів з приводу того, що обвинувачений не може отримувати належне лікування в умовах утримання в слідчому ізоляторі, вільно обирати лікаря чи бути направленим на лікування до обраного закладу охорони здоров`я в передбаченому законом порядку», - сказано в ухвалі Київського апеляційного суду.

Додамо, що Леонід Кожара перебуває під вартою у державній установі «Київський слідчий ізолятор» з кінця березня 2020 року. Поряд із арештом суди призначали йому грошову заставу. Останній раз ця сума становила 14 млн грн, однак Кожара стверджував, що не має стільки коштів.

Наприкінці грудня 2020 року Києво-Святошинський районний суд Київської області одержав обвинувальний акт щодо міністра закордонних справ у 2012-2014 роках Леоніда Кожари. Його обвинувачують в умисному вбивстві людини, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до 15 років.

Найближче засідання у справі Кожари призначено на 2 березня.

Нагадаємо, 23 грудня 2020 року поліція Київщини завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у справі про вбивство ексгендиректора «Інтера» Сергія Старицького у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

21 лютого минулого року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку Леоніда Кожари покінчив життя самогубством ексгендиректор «Інтера» Сергій Старицький.

Згодом експертиза встановила, що в будинку Кожари Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня Кожару затримали правоохоронці.

У залі суду його було заарештовано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 14 млн гривень.