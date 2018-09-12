Закінчення війн у Сирії та Україні залежить від волі Москви - глава МЗС Німеччини



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Хайко Маас

За словами Мааса, Німеччина в конфлікті в Україні та Сирії задіяна на передових позиціях

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас вважає, що військові конфлікти як в Сирії, так і в Україні, завершилися б, якби на те була воля Москви.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«У Сирії війна, ймовірно, закінчилася б давно, якби росіяни та інші працювали над досягненням цієї мети», - сказав Маас.

Це ж, за його словами, стосується і України.

«В обох випадках наслідком є те, що не буде ніякого рішення, якщо Росія не буде брати участі. Ось чому Німеччина щодо конфлікту в Україні та Сирії задіяна на передових позиціях. В обох випадках ми намагаємося домогтися чогось за допомогою дипломатії», - заявив німецький міністр.

Сама Росія, вважає Маас, не зацікавлена в тому, щоб війна в Сирії тривала вічно. Але нормалізація неможлива без відновлення, а домогтися цього без західних грошей навряд чи вдасться.

«Ні Росія, ні Іран, ні Туреччина не захочуть відбудовувати цю країну поодинці. Це буде міжнародна діяльність, в яку Німеччина готова надати свій внесок», - наголосив німецький дипломат.

Маас повідомив, що Москві висунули чіткі умови, на яких така допомога буде можлива.

Нагадаємо, раніше глава МЗС ФРН Хако Маас заявив, що Німеччина поділяє стурбованість Туреччини з приводу розвитку ситуації в провінції Ідліб, де може виникнути непередбачувана гуманітарна катастрофа.

Джерело: Укрінформ