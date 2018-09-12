  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Закінчення війн у Сирії та Україні залежить від волі Москви - глава МЗС Німеччини

    • Розсилка
    Хайко Маас - Закінчення війн у Сирії та Україні залежить від волі Москви - глава МЗС Німеччини
    Хайко Маас

    За словами Мааса, Німеччина в конфлікті в Україні та Сирії задіяна на передових позиціях

    Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас вважає, що військові конфлікти як в Сирії, так і в Україні, завершилися б, якби на те була воля Москви.

    Про це він заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «У Сирії війна, ймовірно, закінчилася б давно, якби росіяни та інші працювали над досягненням цієї мети», - сказав Маас.

    Це ж, за його словами, стосується і України.

    «В обох випадках наслідком є те, що не буде ніякого рішення, якщо Росія не буде брати участі. Ось чому Німеччина щодо конфлікту в Україні та Сирії задіяна на передових позиціях. В обох випадках ми намагаємося домогтися чогось за допомогою дипломатії», - заявив німецький міністр.

    Сама Росія, вважає Маас, не зацікавлена в тому, щоб війна в Сирії тривала вічно. Але нормалізація неможлива без відновлення, а домогтися цього без західних грошей навряд чи вдасться.

    «Ні Росія, ні Іран, ні Туреччина не захочуть відбудовувати цю країну поодинці. Це буде міжнародна діяльність, в яку Німеччина готова надати свій внесок», - наголосив німецький дипломат.

    Маас повідомив, що Москві висунули чіткі умови, на яких така допомога буде можлива.

    Нагадаємо, раніше глава МЗС ФРН Хако Маас заявив, що Німеччина поділяє стурбованість Туреччини з приводу розвитку ситуації в провінції Ідліб, де може виникнути непередбачувана гуманітарна катастрофа.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Туреччина Росія бойовики на Донбасі Сирія Німеччина війна Путін путінський режим військові Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ