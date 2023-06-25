Заколот Пригожина виявив серйозні слабкі місця Кремля – ISW

Зараз Кремль стикається з глибоко нестабільною рівновагою

Угода, досягнута Лукашенком, є короткостроковим рішенням, а не довгостроковим рішенням, і повстання Пригожина виявило серйозні слабкі місця в Кремля та міністерства оборони РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти зазначають, що після ситуації з заколотом «вагнерівців» Кремль зараз стикається з вкрай нестабільною рівновагою.

Аналітики ISW називають абсурдними припущення про те, що заколот Пригожина, реакція російської влади та посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем.

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«Образ Путіна, який з'являється на національному телебаченні із закликом до припинення збройного повстання і попереджає про повторення революції 1917 року, а потім вимагає посередництва від іноземного лідера для вирішення повстання, матиме тривалий вплив», - йдеться в публікації.

У звіті йдеться про те, що дії «вагнерівців» також продемонстрували деградацію російських військових резервів, які майже повністю зайняті боями в окупаційній кампанії в Україні, а також показали небезпеку покладатися на недосвідчених призовників для захисту кордонів РФ.

Просування українських військ

ЗСУ продовжили контрнаступ в Донецькій та Запорізькій областях, а росіяни зменшили інтенсивність атак на лінії Сватове-Кремінна.

24 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Берестового Харківської області (28 км на південний схід від Куп’янська).

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Український молодший сержант, який служить на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська безуспішно намагаються підійти ближче до Куп'янська.

Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Кремінної на тлі заяв Росії про продовження українських штурмів у цьому районі 24 червня. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що на сватівському та кремінському напрямках інтенсивність російських атак знизилася.

Українські війська 24 червня активізували контрнаступальні дії в районі Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська розпочали одночасні наступальні дії поблизу самого Бахмута; на північ від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Ягідного (2 км на північ від Бахмута); і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Маляр повідомила, що українські сили досягли невизначеного прогресу на всіх напрямках, де українські сили ведуть наступ в районі Бахмута. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що російські підрозділи Південного угруповання військ відбили українські штурми поблизу Веселого (20 км на північний схід від Бахмута) та Бахмута.

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Російські військові блогери стверджували, що українські війська значно посилили темпи своїх дій на бахмутському напрямку, але російські війська зберегли свої позиції в цьому районі. Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалу наступальну операцію поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Веселого.

24 червня українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки вздовж фронту Авдіївка-Донецьк. Міноборони Росії стверджувало, що російські підрозділи Південного угруповання сил відбили українські атаки поблизу Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км). на південний захід від Авдіївки).

24 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька).

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, досягли успіхів 24 червня. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на всіх напрямках українського наступу на півдні України тривають запеклі бої.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили посилили наступ на Роботине (12 км на південь від Оріхова) в ніч на 23 червня після припинення штурму на південний захід від Оріхова. Він стверджував, що українські війська зайняли російські позиції в окопах поблизу Роботиного і що зменшення російської артилерії сприяло українському просуванню.

Відомий російський «воєнкор» стверджував, що станом на вечір 24 червня українські війська просунулися на 1,5 км до Роботиного з півночі та зайняли нові позиції. Військовий блогер стверджував, що російські війська перекидають у цей район підрозділи 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (ГРУ) та 45-ї гвардійської бригади спецназу ВДВ (ВДВ) Росії, щоб запобігти подальшому просуванню українців. Інший російський «воєнкор» заявив, що українські війська припинили наступ на Роботине до вечора 24 червня.