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У паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю
фото скріншот відео

Пропагандисти називають дорогу «танконебезпечною», тому нібито і підірвали її

Російські загарбники у паніці перед контрнаступом ЗСУ підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю.  Про це повідомляють «Брянские новости».

Йдеться про КПП «Три сестри» на стику кордонів Чернігівської області, Гомельської області (Білорусь) та Брянської області (Росія). Росіяни підірвали дорогу, яка веде до Чернігівської області.

Пропагандисти називають дорогу «танконебезпечною», тому нібито і підірвали її. «Передбачається, що цим знято небезпеку вторгнення важкої бронетехніки ЗСУ на територію Союзної держави», – повідомляють російські ЗМІ.

Монумент так званої «Дружби народів» був встановлений на стику кордонів України, Росії та Білорусі у серпні 1975 року. Саме через цей КПП у перший день повномасштабного вторгнення російські танки заходили на територію України.

Нагадаємо, триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

Теги: Білорусь росія росіяни контрнаступ ЗСУ війна

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