ЗСУ оголосили про визволення Сторожового і повідомили деталі (відео)

Населений пункт було звільнено завдяки 35 окремій бригаді морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Українські воїни звільнили ще один населений пункт – Сторожове, що у Донецькій області. Про це повідомив Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

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«Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського», – йдеться в повідомленні.

Як розповів один із піхотинців, який брав участь у звільненні, операція почалася приблизно о 5 ранку: військові висадилися з броньованих машин і розпочали штурм. Спочатку окупанти чинили опір, намагалися придушити наступ артилерією, але ЗСУ переламали ситуацію на свою користь. Під час звільнення села було знищено близько 50 окупантів та чотири військових взяли в полон.

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Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м.

Нагадаємо, українські військові під час успішних контрнаступальних дій звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Нескучне.

Раніше українські захисники заявили про звільнення населеного пункту Благодатне на Донеччині.