Законодавчий турборежим: щодня в Раді реєструється по 24 нових законопроекти



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КВУ проаналізував темпи законодавчої роботи у Верховній Раді IX скликання

За даними Комітету виборців України щодня в парламенті реєструється по 24 нових законопроекти. Всього за період із 29 серпня по 11 жовтня було зареєстровано 798 законопроектів (із них 601 – це проекти законів).

Якщо врахувати лише дні пленарних засідань, то щоденна кількість законопроектів буде ще більшою, а саме 38 законопроектів на день.

Така кількість законопроектів співмірна із показниками ВРУ VIII скликання, яку часто критикували за законодавчий спам та надмірну кількість законопроектів (понад 11 тис. за весь час роботи і більше 900 за перші півтора місяці роботи).

Як і раніше, більшість законопроектів реєструють народні депутати. Вони ініціювали 90% всіх законопроектів, ще 5% ініціював уряд і майже стільки ж Президент України.

Третину всіх законопроектів Ради зареєстрували депутати «Слуги Народу».

«Сумнозвісний турборежим стосується не лише голосувань Ради, але й темпів законодавчої роботи. Реєструючи по кілька десятків законопроектів в день, народні депутати суттєво ускладнюють роботу Апарату та Комітетів Верховної Ради. Навіть, якщо ВРУ буде працювати в цілодобовому форматі, розглянути таку кількість законопроектів нереально. Тому, як і раніше, проблема законодавчого спаму залишається однією з ключових в роботі парламенту, а основною метою багатьох депутатів є реєстрація законопроектів з метою піару та звітування перед виборцями», - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.