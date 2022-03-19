Україна першою у світі судиться за Конвенцією про фінансування тероризму

У випадку перемоги України Росію офіційно визнають країною-терористом

Україна намагається притягнути до відповідальності Росію у міжнароних судах. Наша держава стала першою у світі, яка судиться за Конвенцією про фінансування тероризму. Також наша держава стала другою в світі, яка судиться за Конвенцією з ліквідації всіх форм расової дискримінації. Про це заявила заступниця міністра закордонних Еміне Джапарова під час брифінгу.

Зараз до цих судових процесів прикута увага міжнародної спільноти. У випадку нашої перемоги Росію офіційно визнають країною-терористом.

«Україна – перша держава у світі, яка судиться за Конвенцією про фінансування тероризму. Тому до результату розгляду цієї справи прикута увага не лише юристів-міжнародників з усього світу, а й великого кола держав-учасниць. У разі нашої перемоги Росію визнають державою-терористом», – заявила Джапарова.

Варто зазначити, що першою країною, яка судилася за Конвенцією з ліквідації всіх форм расової дискримінації була Грузія. Однак тоді цей процес не був успішним.

До відома, урядовці назвали точну кількість російських військовополонених. Станом на ранок 19 березня їх 562 особи.

Також МВС закликає українців фіксувати усі злочини рашистів. Кожен українець після перемоги зможе отримати компенсацію.

Крім того, українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію негайно призупинити воєнні дії в Україні. Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну.

Натомість речник Путіна повідомив, що Кремлю начхати на рішення суду ООН, війна продовжиться.

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