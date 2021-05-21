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    Залізний Арні повертається: Шварценеггер зніметься у новому шпигунському серіалі

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    Арнольд Шварценеггер зіграє у новому шпигунському серіалі від Netflix - Залізний Арні повертається: Шварценеггер зніметься у новому шпигунському серіалі
    Арнольд Шварценеггер зіграє у новому шпигунському серіалі від Netflix
    Фото: Фейсбук Arnold Schwarzenegger

    Арні гратиме шпигуна ЦРУ, який несподівано дізнається, що його донька теж працює на спецслужби

    Зірка голлівудських бойовиків Арнольд Шварценеггер гратиме у новому шпигунському серіалі з робочою назвою FUBAR («Fucked Up Beyond All Repair») від Netflix. Про це Арні розповів своїм фанатам.

    Серіал розроблявся у Skydance Television («Війна світів Z», «Термінатор: Генезис», «Топ Ган: Меверік», «Термінатор: Темні долі») й був анонсований наприкінці 2020 року.

    Актори вказаних стрічок, котрі мають укладені контракти з кіностудією, завдяки підписаній угоді зі стрімінговим сервісом з’являться у новому серіалі.

    Арні гратиме шпигуна ЦРУ, який несподівано дізнається, що його донька теж працює на спецслужби. Раптове викриття змушує близьких переглянути родинні відносини і водночас втягує героїв у захопливий шпигунський трилер.

    Доньку зіграє Моніка Барбаро.

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    Допис, поширений Monica Barbaro (@monicabarbaro)


    Про дату релізу поки нічого невідомо. Netflix зазвичай оголошує про це за кілька місяців, але якщо виробництво почнеться найближчим часом, то Арні з’явиться у «старій добрій» ролі на екранах вже у 2022 році.


    Теги: США кіно ЦРУ серіал Арнольд Шварценеггер
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    Залізний Арні повертається: Шварценеггер зніметься у новому шпигунському серіалі