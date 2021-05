Залізний Арні повертається: Шварценеггер зніметься у новому шпигунському серіалі

Арні гратиме шпигуна ЦРУ, який несподівано дізнається, що його донька теж працює на спецслужби

Зірка голлівудських бойовиків Арнольд Шварценеггер гратиме у новому шпигунському серіалі з робочою назвою FUBAR («Fucked Up Beyond All Repair») від Netflix. Про це Арні розповів своїм фанатам.

Серіал розроблявся у Skydance Television («Війна світів Z», «Термінатор: Генезис», «Топ Ган: Меверік», «Термінатор: Темні долі») й був анонсований наприкінці 2020 року.

Актори вказаних стрічок, котрі мають укладені контракти з кіностудією, завдяки підписаній угоді зі стрімінговим сервісом з’являться у новому серіалі.

Арні гратиме шпигуна ЦРУ, який несподівано дізнається, що його донька теж працює на спецслужби. Раптове викриття змушує близьких переглянути родинні відносини і водночас втягує героїв у захопливий шпигунський трилер.

Доньку зіграє Моніка Барбаро.

Про дату релізу поки нічого невідомо. Netflix зазвичай оголошує про це за кілька місяців, але якщо виробництво почнеться найближчим часом, то Арні з’явиться у «старій добрій» ролі на екранах вже у 2022 році.