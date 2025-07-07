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Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим
За даними ЗМІ, Старовойт учинив самогубство
фото з відкритих джерел

Тіло чиновника було знайдено в його будинку у Підмосков'ї

Ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, Роман Старовойт знайдений убитим у Підмосков'ї. Попередньо, чоловік скоїв суїцид у своєму будинку в Одинцовському районі.

Глава Кремля звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту вранці 7 липня. Офіційної причини Москва не вказувала, однак за даними журналістів звільнення чиновника повʼязане з проблемами у роботі російських аеропортів через масштабні збої після атак дронами.

Чиновник обіймав посаду глави Мінтрансу РФ із травня 2024 року. До цього з жовтня 2018-го він очолював Курську область.

Водночас ще однією причиною звільнення ЗМІ називають корупцію під час будівництва укріплень на кордоні. Наступник Старовойта на посаді губернатора Курської області Олексій Смирнов був затриманий у квітні 2025 року у справі про масштабне шахрайство під час будівництва укріплень. Хоча прізвище Старовойта у справі не згадувалося, ця історія активно обговорювалася у РФ.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували командира 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, а з березня 2025 року – заступника головнокомандувача ВМФ Росії Михайла Гудкова. Раніше повідомлялося про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ Ільдара Ахмерова.

До слова, 4 липня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo. Всередині автомобіля перебувало операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії «Барс-Сармат».

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Теги: росія самогубство

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