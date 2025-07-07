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Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало
фото з відкритих джерел

«Росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року»

Риторика Кремля демонструє відмову від мирних зусиль. Про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у відповідь на заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про «усунення загроз безпеці Росії», передає «Главком».

«Справжня «денацифікація» має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп – азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших. Войовнича риторика Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року», – йдеться в заяві.

Георгій Тихий закликає партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти «цих російських «денацифікаторів», щоб повернути їх до реальності».

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною.

«На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання», – повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.

За словами голови МЗС, Росія нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про перемир'я.

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Теги: переговори перемир'я росія Сергій Лавров МЗС війна

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