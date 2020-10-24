Голлівудський актор Шварценеггер переніс операцію на серці
У актора вроджена вада серця, через що йому необхідний штучний клапан
Голлівудський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці.
Про це Шварценеггер повідомив у twitter.
Актор висловив подяку лікарям і медсестрам клініки в Клівленді, де йому встановили новий аортальний клапан.
«Я почуваю себе фантастично і вже гуляю вулицями Клівленда», – написав Шварценеггер.
Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020
У 73-річного Арнольда Шварценеггера вроджена вада серця, через що йому необхідний штучний клапан. Навесні 2018 року акторові знадобилося поміняти клапан, який служив йому з 1997 року. Для цього йому провели операцію на відкритому серці.
Нагадаємо, російському актору Єфремову пом’якшили вирок за смертельне ДТП.