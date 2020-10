Голлівудський актор Шварценеггер переніс операцію на серці

У актора вроджена вада серця, через що йому необхідний штучний клапан

Голлівудський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці.

Про це Шварценеггер повідомив у twitter.

Актор висловив подяку лікарям і медсестрам клініки в Клівленді, де йому встановили новий аортальний клапан.

«Я почуваю себе фантастично і вже гуляю вулицями Клівленда», – написав Шварценеггер.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA