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    У світі

    Голлівудський актор Шварценеггер переніс операцію на серці

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    Колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці - Голлівудський актор Шварценеггер переніс операцію на серці
    Колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці

    У актора вроджена вада серця, через що йому необхідний штучний клапан

    Голлівудський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці.

    Про це Шварценеггер повідомив у twitter.

    Актор висловив подяку лікарям і медсестрам клініки в Клівленді, де йому встановили новий аортальний клапан.

    «Я почуваю себе фантастично і вже гуляю вулицями Клівленда», – написав Шварценеггер.

    У 73-річного Арнольда Шварценеггера вроджена вада серця, через що йому необхідний штучний клапан. Навесні 2018 року акторові знадобилося поміняти клапан, який служив йому з 1997 року. Для цього йому провели операцію на відкритому серці.

    Арнольд Шварценеггер народився в Австрії 30 липня 1947 року. Актор став знаменитим після зйомок у трилогії «Термінатор», а також у фільмах «Червона спека», «Конан-варвар», «Конан-руйнівник» і «Хижак». У 2003–2011 роках він двічі обіймав пост губернатора Каліфорнії.

    Нагадаємо, російському актору Єфремову пом’якшили вирок за смертельне ДТП.

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