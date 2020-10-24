Голлівудський актор Шварценеггер переніс операцію на серці



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Колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці

У актора вроджена вада серця, через що йому необхідний штучний клапан

Голлівудський актор та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер переніс чергову операцію на серці.

Про це Шварценеггер повідомив у twitter.

Актор висловив подяку лікарям і медсестрам клініки в Клівленді, де йому встановили новий аортальний клапан.

«Я почуваю себе фантастично і вже гуляю вулицями Клівленда», – написав Шварценеггер.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA — Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

У 73-річного Арнольда Шварценеггера вроджена вада серця, через що йому необхідний штучний клапан. Навесні 2018 року акторові знадобилося поміняти клапан, який служив йому з 1997 року. Для цього йому провели операцію на відкритому серці.

Арнольд Шварценеггер народився в Австрії 30 липня 1947 року. Актор став знаменитим після зйомок у трилогії «Термінатор», а також у фільмах «Червона спека», «Конан-варвар», «Конан-руйнівник» і «Хижак». У 2003–2011 роках він двічі обіймав пост губернатора Каліфорнії.

Нагадаємо, російському актору Єфремову пом’якшили вирок за смертельне ДТП.

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