Замах на Мосійчука: момент закладання вибухівки потрапив на відео

Не відео видно, як невідомий щось робить біля припаркованого мотоцикла, який потім вибухнув

У мережі оприлюднено відео закладання вибухівки біля телеканалу «Еспресо», де 25 жовтня стався вибух, який забрав життя двох людей. Очевидно, воно було знято камерою стеження. На відео видно, як невідомий щось перевіряє у задній частині мотоцикла, який був припаркований недалеко від виходу з каналу. Потім невідомий бере пакет і йде.



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Не відео видно, як невідомий щось робить біля припаркованого мотоцикла, який потім вибухнув

У мережі оприлюднено відео закладання вибухівки біля телеканалу «Еспресо», де 25 жовтня стався вибух, який забрав життя двох людей. Очевидно, воно було знято камерою стеження.

На відео видно, як невідомий щось перевіряє у задній частині мотоцикла, який був припаркований недалеко від виходу з каналу. Потім невідомий бере пакет і йде.

Як повідомлялося, 25 жовтня ввечері на виході з телеканалу «Еспресо», коли народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук виходив з будівлі, стався направлений вибух.

В СБУ повідомили, що в результаті вибуху загинули дві людини: помер охоронець Мосійчука та перехожий, який проживав у сусідньому під'їзді.

У слідчих є відео з терористом, який привіз мопед з вибухівкою під телеканал Еспресо

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що вибух, в якому був поранений нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, це терористичний акт. Радикали заявляють, що замах на Мосійчука - це справа рук Кадирова.

У прокуратурі назвали всі версії замаху.

У Кремлі назвали «проявом русофобії» звинувачення в причетності до замаху на Мосійчука.

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