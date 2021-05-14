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    Замах на вбивство: ДБР повідомило про підозру полковнику поліції Сумщини

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    Поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив - Замах на вбивство: ДБР повідомило про підозру полковнику поліції Сумщини
    Поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив
    Фото ДБР

    Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Мелітополі, за сприяння департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомили про підозру начальнику одного з управлінь ГУ Нацполіції в Сумській області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Слідчі встановили, що у серпні 2018 року між полковником поліції та єгерем виник конфлікт щодо виконання останнім своїх професійних обов’язків.

    У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України «Морський» поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю.

    Надалі, поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив. Постраждалому вдалося припинити побиття та затримати нападника.

    13 травня 2021 року полковнику поліції повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 162 КК України).

    Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура. Оперативний супровід — Херсонське управління ДВБ НПУ.

    Теги: прокуратура санкції Державне бюро розслідувань
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