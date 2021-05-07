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    Росія порушила повітряний простір однієї з країн НАТО

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    Російський літак Іл-96 провів хвилину в повітряному просторі Естонії - Росія порушила повітряний простір однієї з країн НАТО
    Російський літак Іл-96 провів хвилину в повітряному просторі Естонії
    Фото з відкритих джерел

    У зв’язку з інцидентом російському послу вручили ноту

    МЗС Естонії викликало посла Росії і вручило йому ноту у зв’язку з порушенням російським літаком повітряного простору, повідомляє ERR.

    Російський літак Іл-96 в середу, 5 травня, порушив повітряний кордон Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів там приблизно хвилину.

    Транспондер літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії, повідомив Генеральний штаб Сил оборони Естонії.

    В цьому році це другий випадок порушення повітряного кордону Естонії літаком РФ. Аналогічний інцидент трапився 3 лютого близько полудня в районі острова Вайндлоо. Літак РФ перебував в повітряному просторі Естонії близько однієї хвилини.

    Нагадаємо, в березні російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України в Сумській області. Російська сторона факт порушення заперечила.
    Теги: МЗС Росія НАТО Естонія літак кордон
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