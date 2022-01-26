Замість Мінська: Туреччина запропонувала проводити зустрічі щодо Донбасу в Стамбулі

Ініціатива щодо перенесення переговорів до Туреччини належить спецпредставнику голови ОБСЄ в Україні

Туреччина запропонувала проводити у Стамбулі зустрічі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Про це заявив спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в контактній групі Мікко Кіннунен. Його заяву розповсюдила пресслужба ОБСЄ.

Ініціатива щодо перенесення переговорів до Туреччини належить спецпредставнику голови ОБСЄ в Україні.

«Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей», — заявив спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Мікко Кіннунен.

Також Кіннунен висловив подяку турецькій стороні.

При цьому він додав, що переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість та конфіденційність обговорень щодо Донбасу.

Сьогодні, 26 січня, відбулось перше в 2022 році засідання Тристоронньої контактної групи.

За підсумками роботи Робочої групи з безпеки та ТКГ посол Кіннунен відзначив позитивний ефект досягнутий внаслідок підтвердження учасниками консультацій 22 грудня 2021 року рішучості у дотриманні заходів щодо посилення заходів Режиму припинення вогню (РПО) від 22.07.20. Завдяки цьому загальна кількість обстрілів зафіксована СММ ОБСЄ знизилася майже на 75%. Водночас не досягнуто повного припинення порушень РПВ, що призводить до втрат у ЗС України та руйнування цивільної інфраструктури.