Запорізький судля виправдав «ополченця», бо «ДНР» - не терористична організація



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Боєць «Народного ополчення Донбасу», за якого заступився суддя Андрій Кофанов

Більшість колегії суддів Вільнянського районного суду заочно призначили 10 років в’язниці місцевому мешканцю Віталію Дем’янову

Колегія суддів Вільнянського районного суду Запорізької області заочно визнала винним 38-річного Віталія Дем’янова за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації») і призначила покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років 6 місяців без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 30 листопада.

Суд з’ясував, що обвинувачений у травні 2014 року вступив до лав незаконного збройного формування «Народне ополчення Донбасу», що є складовою псевдоутворення «Донецька народна республіка». У його функції входило несення служби на блок-посту «ДНР» Черевковка у Слов'янську та протидія військовослужбовцям Збройних Сил України, іншим військовим формуванням України, які залучені до проведення антитерористичної операції на території Донецької області.

У вигляді доказів суд долучив негласні розшукові заходи правоохоронців, а саме розмови з телефону Дем’янова. Зокрема, обвинувачений пригадує осіб, з якими починав воювати: «14.12.2014 о 20:30 «тоже с нами в Семеновке в группе быстрого реагирования»; «Все это время, что я воевал, я ждал, что моя приедет… Я за это «укропов» накосил».

«На госпиталь не поехал, забил, кости вроде целые, нормальные. Комбатом ты меня порадовала, давно хочу его увидеть. Сейчас заживу чуть-чуть и в гости к вам приеду. Еще бы «ОСОБА_15» увидеть, было бы вообще замечательно, мы с ними вместе в Славянске начинали. «ОСОБА_13», «ОСОБА_14», «ОСОБА_15» все были в одной куче. Потом рассосались», - ділиться спогадами Дем’янов зі своєю дружиною.

Разом з тим, суддя і член колегії Вільнянського районного суду Андрій Кофанов висловив окрему думку щодо обвинувачення «ополченця» Віталія Дем’янова. Він вважає, що обвинуваченого варто було б виправдати на підставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України (не доведення вини).

За твердженнями суддів Кофанова, в обвинуваченні, пред'явленому Дем’янову, відсутні дані стосовно того, які саме дії щодо захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій, були вчинені організацією «Донецька народна республіка».

«У цій справі сторона обвинувачення не надала суду ніяких відомостей щодо існування судових рішень чи будь-яких інших підстав про визнання організації «Донецька народна республіка» терористичною, і навіть не намагалася надати хоч-якісь докази чи матеріали відносно цього в межах наявного кримінального провадження хоча про необхідність цього зазначено, зокрема, у Постанові Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 05.07.2018 року у справі № 225/6151/15-к. Щодо самого обвинуваченого Віталія Дем’янова, то в тексті обвинувачення міститься лише одна конкретна вказівка про несення ним служби на блок-постах, проте незрозуміло, яким саме чином ці дії пов'язані з терористичними актами чи іншими актами терористичної діяльності, і що саме з них було здійснено, зокрема, в районі блок-поста Черевковка біля м.Слов'янськ Донецької області», - переконаний суддя Андрій Кофанов.

Також, на думку цього служителя Феміди, обґрунтування вироку певними постановами, заявами та зверненнями Верховної Ради України щодо визнання організації «ДНР» терористичною також є вкрай сумнівним, оскільки в обвинуваченні Дем’янова відсутні посилання на ці документи, а отже, їх дослідження виходить за межі доказування у цьому кримінальному провадженні.

Як повідомляв «Главком», у 2017 році Дзержинський міський суд і Апеляційний суд Донецької області під час винесення вироку за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації») залишили поза увагою обставину діяльності «ДНР» як терористичної організації, що підтверджується заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України від 04 лютого 2015 року № 145-VIII; заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року № 337-VІІІ, в яких «ДНР» та «ЛНР» визначено терористичними організаціями.