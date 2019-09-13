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    Запоріжжя запустило туристичний тролейбусний маршрут на острів Хортиця

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    Запоріжжя запустило туристичний тролейбусний маршрут на острів Хортиця
    Фото: facebook.com

    Щодня буде відбуватися п’ять рейсів у напрямку Хортиці та п’ять - у зворотному

    Виконавчий комітет Запорізької міської ради в п'ятницю запустив туристичний тролейбусний маршрут №1 на острів Хортиця, де розташовано однойменний Національний заповідник. Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook.

    Маршрут обслуговуватимуть тролейбуси на автономній ході.

    «Тролейбусний маршрут №1» Пл. Профспілок - Турбаза «Хортиця»... На ньому курсуватимуть два нових тролейбуси з автономною ходою. Частину маршруту вони будуть проїжджати без контактної мережі, а під час руху - заряджатися від неї. Вартість проїзду, як і на інших тролейбусних маршрутах, становитиме 4 грн», - написав він.

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    Маршрут пролягає через центральний Вознесенівський район (майдан Профспілок) по центральній вулиці - проспекту Соборному, через ДніпроГЕС і арочний міст на острів Хортиця.

    Щодня буде відбуватися п’ять рейсів у напрямку Хортиці та п’ять - у зворотному.

    За рухом тролейбуса можна стежити через мобільний додаток DozoR City.

    Зазначимо, 30 серпня «Запоріжелектротранс» домовився з Укргазбанком про фінансування закупівлі в лізинг тролейбусів на автономній ході «Дніпро-Т203» виробництва державного підприємства «Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» («Південмаш», Дніпропетровськ) за 46 , 3 млн гривень.

    «Запоріжелектротранс» вирішив запустити на маршрути куплені в лізинг 5 тролейбусів на автономній ході з 12 вересня.

    КП «Запоріжелектротранс» здійснює перевезення електротранспортом у Запоріжжі, а також автобусами підвищеної місткості.

    У Запоріжжі 750,7 тис. жителів.

    Джерело: Українські новини

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