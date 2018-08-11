Запорізькі чиновники замість «мертвих душ» отримали 1,5 млн соціальної допомоги



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Гроші нібито були необхідні для допомоги переселенцям

У Запорізькій області чиновники за допомогою «мертвих душ» отримали 1,6 млн гривень соціальної допомоги переселенцям. Про це повідомляють в обласній прокуратурі.

За час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що чиновники управління соціального захисту населення Пологівської районної адміністрації подавали неправдиву інформацію про кількість переселенців.

Через це комісія за призначенням соціальних виплат нарахувала і безпідставно виплатила 1,6 мільйона бюджетних гривень.

На даний момент обвинувальний акт прокуратури щодо начальника та двох інспекторів управління направлено до суду.

Нагадаємо, до п’яти років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який наніс тілесні ушкодження поліцейському під час виконання службових обов’язків. Судом йому вже обрано запобіжний захід - арешт в нічний час доби.