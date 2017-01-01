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    Запорожців налякав густий чорний дим над заводами

    Рятувальники запевнили громадян, що загрози для здоров’я немає
    Сьогодні вранці запорожці спостерігали густий чорний дим над виробничою зоною. Про це пише місцеве видання Forpost. Знімками в мережі поділилася користувачка Наталія Заболотна. Частина запорожців передбачала, що на одному із заводів масштабна пожежа, інші - чергові викиди з відключеними фільтрами. Як повідомили в прес-службі ДСНС Запорізької
    • Вчора, 12:06
    • Розсилка

    Рятувальники запевнили громадян, що загрози для здоров’я немає

    Сьогодні вранці запорожці спостерігали густий чорний дим над виробничою зоною. Про це пише місцеве видання Forpost.

    Знімками в мережі поділилася користувачка Наталія Заболотна. Частина запорожців передбачала, що на одному із заводів масштабна пожежа, інші - чергові викиди з відключеними фільтрами.

    Як повідомили в прес-службі ДСНС Запорізької області, ніякої небезпеки і загрози немає. Виявилося, що на заводі «Запоріжкокс» проводились вогневі роботи. При різанні труби іскра потрапила на смолу, що викликало такий чорний і густий дим. При виконанні робіт на підприємстві чергувала пожежна машина і ситуація знаходиться під контролем.

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    Запорожців налякав густий чорний дим над заводами
    Запорожців налякав густий чорний дим над заводами
    Запорожців налякав густий чорний дим над заводами

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    Запоріжжя ДСНС завод рятувальники
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