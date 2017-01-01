Запорожців налякав густий чорний дим над заводами

Рятувальники запевнили громадян, що загрози для здоров’я немає

Сьогодні вранці запорожці спостерігали густий чорний дим над виробничою зоною. Про це пише місцеве видання Forpost. Знімками в мережі поділилася користувачка Наталія Заболотна. Частина запорожців передбачала, що на одному із заводів масштабна пожежа, інші - чергові викиди з відключеними фільтрами. Як повідомили в прес-службі ДСНС Запорізької