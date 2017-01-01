Запорожців налякав густий чорний дим над заводами
- Вчора, 12:06
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Рятувальники запевнили громадян, що загрози для здоров’я немає
Сьогодні вранці запорожці спостерігали густий чорний дим над виробничою зоною. Про це пише місцеве видання Forpost.
Знімками в мережі поділилася користувачка Наталія Заболотна. Частина запорожців передбачала, що на одному із заводів масштабна пожежа, інші - чергові викиди з відключеними фільтрами.
Як повідомили в прес-службі ДСНС Запорізької області, ніякої небезпеки і загрози немає. Виявилося, що на заводі «Запоріжкокс» проводились вогневі роботи. При різанні труби іскра потрапила на смолу, що викликало такий чорний і густий дим. При виконанні робіт на підприємстві чергувала пожежна машина і ситуація знаходиться під контролем.