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    У Чорнобильській зоні сталися дві великі пожежі (фото)

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    Наслідки лісової пожежі в зоні ЧАЕС - У Чорнобильській зоні сталися дві великі пожежі (фото)
    Наслідки лісової пожежі в зоні ЧАЕС
    Фото: ДСНС

    Пожежі, які виникли 1 липня, вдалося ліквідувати наступного дня

    1 липня на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення сталися дві пожежі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, о 13:46 до оперативно-диспетчерської служби Чорнобильської зони надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу в поблизу с. Запілля.

    «На місце виклику було негайно направлено черговий караул 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить трав’яний настил на площі 1,5 га. Пожежу локалізовано о 15:20 та повністю ліквідовано наступного дня о 08:20. Причина пожежі з’ясовується», - інформують у ДСНС.

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    Також 1 липня на території зони відчуження в районі с. Корогод було виявлено загорання лісової підстилки.

    Пожежу на площі 5,5 га було локалізовано 1 липня о 17:55 та ліквідовано 2 липня о 14:40.

    Також о 23:30 1 липня було локалізовано другий осередок загорання лісової підстілки поблизу с. Корогод, який повністю ліквідовано 2 липня на загальній площі 6 га.

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    У Чорнобильській зоні сталися дві великі пожежі (фото)
    У Чорнобильській зоні сталися дві великі пожежі (фото)

    Радіаційний фон в межах норми – 0,16 мкР/ч, повідомляють у ДСНС.

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