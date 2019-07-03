У Чорнобильській зоні сталися дві великі пожежі (фото)



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Наслідки лісової пожежі в зоні ЧАЕС Фото: ДСНС

Пожежі, які виникли 1 липня, вдалося ліквідувати наступного дня

1 липня на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення сталися дві пожежі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, о 13:46 до оперативно-диспетчерської служби Чорнобильської зони надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу в поблизу с. Запілля.

«На місце виклику було негайно направлено черговий караул 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить трав’яний настил на площі 1,5 га. Пожежу локалізовано о 15:20 та повністю ліквідовано наступного дня о 08:20. Причина пожежі з’ясовується», - інформують у ДСНС.

Також 1 липня на території зони відчуження в районі с. Корогод було виявлено загорання лісової підстилки.

Пожежу на площі 5,5 га було локалізовано 1 липня о 17:55 та ліквідовано 2 липня о 14:40.

Також о 23:30 1 липня було локалізовано другий осередок загорання лісової підстілки поблизу с. Корогод, який повністю ліквідовано 2 липня на загальній площі 6 га.

Радіаційний фон в межах норми – 0,16 мкР/ч, повідомляють у ДСНС.