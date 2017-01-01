Зарплата держсекретаря Мін’юста за весь період роботи склала 270 тис грн

З червня чиновниця перебуває у декретній відпустці

Заробітна плата державного секретаря Міністерства юстиції Ганни Буяджі за період з січня по травень 2017 року склала трохи більше 270 тис грн. Про це у відповідь на запит «Главкому» повідомили у відомстві. Зокрема, у січні цього року чиновниці було нараховано 13,8 тис грн. У лютому її зарплата склала 66,5 тис грн (в т.ч. премія у



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Ганна Буяджі (Онищенко)

З червня чиновниця перебуває у декретній відпустці

Заробітна плата державного секретаря Міністерства юстиції Ганни Буяджі за період з січня по травень 2017 року склала трохи більше 270 тис грн.

Про це у відповідь на запит «Главкому» повідомили у відомстві.

Зокрема, у січні цього року чиновниці було нараховано 13,8 тис грн. У лютому її зарплата склала 66,5 тис грн (в т.ч. премія у розмірі 3,25 тис грн). У березні - 82,6 тис грн (в т.ч. премія 2,76 тис грн). У квітні - 97,57 тис грн. У травні - майже 13 тис грн (у т.ч. премія 4,1 тис грн).

З 13 червня, як повідомили в Мін’юсті, Ганна Буяджі знаходилась у відпустці по вагітності та пологах, а з 3 жовтня перебуває у відпустці по догляду за дитиною по досягнення нею трирічного віку.

Обов’язки державного секретаря, як відомо, наразі виконує керівник секретаріату державного секретаря міністерства Олена Косолапова.

Нагадаємо, що Ганна Буяджі (Онищенко) була призначена на посаду держсекретаря Міністерства юстиції 3 січня 2017 року. До того вона була заступником міністра - керівником апарату, головою Державної реєстраційної служби та екс-міністром Кабміну. «Народний фронт» також подавав її кандидатуру до нового складу ЦВК, який досі не сформований.

Про те, які зарплати отримують держсекретарі інших відомств, читайте в матеріалі «Главкома» - «Паралельний уряд. Як працюють та скільки отримують держсекретарі? (документи)».