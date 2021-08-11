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    На Донеччині від ворожого обстрілу загинув пенсіонер

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    Бойовики обстріляли Новоселівку Другу - На Донеччині від ворожого обстрілу загинув пенсіонер
    Бойовики обстріляли Новоселівку Другу
    Фото з відкритих джерел

    На місце поії виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин

    Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік. Про це сьогодні написав керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

    «Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження», – написав Кириленко.

    Зі слів урядовця, на місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.

    Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

    Як зазначали в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», він був у тяжкому стані. Двоє інших наразі перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

    Окрім того, біля Водяного (що біля Донецька) бойовики під час обстрілів зруйнували приватні домоволодіння.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі війна вбивство Донеччина обстріл
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    На Донеччині від ворожого обстрілу загинув пенсіонер