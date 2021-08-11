На Донеччині від ворожого обстрілу загинув пенсіонер

На місце поії виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин

Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік. Про це сьогодні написав керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження», – написав Кириленко.

Зі слів урядовця, на місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.

Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

Як зазначали в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», він був у тяжкому стані. Двоє інших наразі перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

Окрім того, біля Водяного (що біля Донецька) бойовики під час обстрілів зруйнували приватні домоволодіння.