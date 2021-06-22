Уряд розгляне зміни до закону про застарілий житловий фонд. Усі деталі

Законопроєкт передбачає можливість фінансування реконструкції кварталів застарілого житлового фонду за кошти державного та місцевих бюджетів

Розроблений Мінрегіоном законопроєкт «Про внесення змін до Закону «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» направлений на розгляд Кабінету міністрів України. Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

«Питання застарілого житлового фонду тривалий час залишається проблемним для всіх українських міст. Водночас чинний закон про реконструкцію застарілого житлового фонду потребує суттєвого перегляду. Мінрегіон розробив законопроєкт, який змінює підходи до вирішення цього питання, що дозволить органам місцевого самоврядування розпочати комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду», – зазначила Наталія Козловська.

Відповідний законопроєкт пройшов громадські обговорення. А також погоджений з усіма зацікавленими центральними органами виконавчої влади.

Змінами передбачається, що:

органи місцевого самоврядування мають провести інвентаризацію наявного застарілого житлового фонду, результати якої стануть основою для розробки програм та проєктів комплексної реконструкції кварталів;

рішення про участь багатоквартирного будинку в межах кварталу в проєкті реконструкції прийматиметься за результатами загальних зборів власників нерухомого майна, і у разі надання згоди 75% власників може бути вирішено позитивно;

реконструкції підлягатимуть будівлі і споруди, а також об’єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

врегульовується питання фінансового характеру у взаємовідносинах між містом, інвестором-забудовником і власником житла;

органи державної влади та місцевого самоврядування або інвестор-забудовник формуватимуть маневрений житловий фонд – будинки для тимчасового переселення мешканців кварталів, що реконструюються;

Законопроєкт передбачає можливість фінансування реконструкції кварталів застарілого житлового фонду за кошти державного та місцевих бюджетів, інвесторів-забудовників, підприємств та організацій, на балансі яких знаходяться об’єкти нерухомого майна, а також з інших джерел.

Квартал застарілого житлового фонду – це територія щільної забудови в межах якої здійснюється заміна, реконструкція застарілого житлового фонду та такого, що прирівнюється до застарілого.



