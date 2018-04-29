Застряглі у Єгипті українські туристи залишаться там ще на день

Для транспортування українців відсутні літаки

Ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється. Це сповістила туристична компанія, про що повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. За його словами, виліт українців планується вже 30 квітня. Туроператор пояснює затримку відсутністю літаків. Консул вживає заходів з



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Аеропорт Шарм-ель-Шейха

Для транспортування українців відсутні літаки

Ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється. Це сповістила туристична компанія, про що повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За його словами, виліт українців планується вже 30 квітня. Туроператор пояснює затримку відсутністю літаків.

Консул вживає заходів з врегулювання ситуації, зазначив дипломат.

Кирилич також додав, що МЗС намагається разом з Державіаслужбою допомогти у врегулюванні ситуації з перевезення українців з Шарм-ель-Шейха до України.

Раніше передбачалося, що останніх «застряглих» у Єгипті українських туристів заберуть додому вже в неділю.

27 квітня 2018 року з технічних причин з аеропорту м. Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

Також через певні причини не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

Раніше у посольстві України в Єгипті повідомили, що у суботу ввечері літак з першою частиною українських туристів вилетів з Шарм-ель-Шейха до Львова.

Друга частина українських туристів, які на добу застрягли в Єгипті, вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва в ніч на 29 квітня.