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    Застряглих у Делі українців розселили по готелях

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    Міжнародний аеропорт Делі імені Індіри Ганді - Застряглих у Делі українців розселили по готелях
    Міжнародний аеропорт Делі імені Індіри Ганді

    Виліт заплановано на п’ятницю, 1 березня

    Громадян України, які не змогли вилетіти з Делі (Індія), розміщено в готелях. Виліт заплановано на п’ятницю, 1 березня.

    Про це повідомляється на сторінці департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

    «Громадяни України, які не змогли сьогодні вилетіти з Делі, розміщені в готелях. Виліт заплановано на 01.03.19», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано ряд авіарейсів у міжнародному аеропорту ім. І.Ганді в Делі.

    Також у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Пакистан Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання території Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва.

    Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літаки в результаті різкої ескалації, що сталася після того, як ВПС Індії бомбардували табір терористів в Пакистані.

    Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.

    Рейс Міжнародної авіакомпанії МАУ PS392 прибув до Києва із затримкою у зв’язку з тим, що повітряний простір над Пакистаном закритий для польотів.

    Після отримання дозволу рейс вилетів до Києва альтернативним маршрутом через Оман та Іран, що дозволяє оминути закриті зони.

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