Застряглих у Делі українців розселили по готелях



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Міжнародний аеропорт Делі імені Індіри Ганді

Виліт заплановано на п’ятницю, 1 березня

Громадян України, які не змогли вилетіти з Делі (Індія), розміщено в готелях. Виліт заплановано на п’ятницю, 1 березня.

Про це повідомляється на сторінці департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

«Громадяни України, які не змогли сьогодні вилетіти з Делі, розміщені в готелях. Виліт заплановано на 01.03.19», - йдеться в повідомленні.

Громадяни України, які не змогли сьогодні вилетіти з Делі, розміщені в готелях. Виліт заплановано на 01.03.19. #КонсулПоруч. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 февраля 2019 г.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано ряд авіарейсів у міжнародному аеропорту ім. І.Ганді в Делі.

Також у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Пакистан Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання території Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва.

Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літаки в результаті різкої ескалації, що сталася після того, як ВПС Індії бомбардували табір терористів в Пакистані.

Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.

Рейс Міжнародної авіакомпанії МАУ PS392 прибув до Києва із затримкою у зв’язку з тим, що повітряний простір над Пакистаном закритий для польотів.

Після отримання дозволу рейс вилетів до Києва альтернативним маршрутом через Оман та Іран, що дозволяє оминути закриті зони.