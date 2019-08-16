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    Заступник голови Нацполіції пішов у відставку

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    <span>Костянтин Бушуєв</span> - Заступник голови Нацполіції пішов у відставку
    Костянтин Бушуєв
    Фото: npu.gov.ua

    Костянтин Бушуєв подав у відставку 16 серпня

    Заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв пішов у відставку.

    Про це Бушуєв повідомив у Facebook.

    Він зазначив, що робота в поліції «величезний період життя, який сьогодні підійшов до кінця«.

    «Отже, 20 років в міліції + 4 року в Національній поліції України - це величезний період життя, який сьогодні підійшов до кінця. Спасибі всім, з ким мав честь служити», - повідомив Бушуєв.

    Крім того, він зазначив, що вірить у філософію, яку заклала Хатія Деканоїдзе у побудову нової поліції.

    «Вірю, що філософія закладена в 2015 році Хатією Деканоїдзе в процес побудови нової поліції, - все-таки знайде відображення у підходах нацпола. Поліція - це сервісна служба для суспільства, і ніяк інакше», - зазначив він.

    Хатія Деканоїдзе Facebook філософія
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