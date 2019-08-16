Заступник голови Нацполіції пішов у відставку



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Костянтин Бушуєв Фото: npu.gov.ua

Костянтин Бушуєв подав у відставку 16 серпня

Заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв пішов у відставку.

Про це Бушуєв повідомив у Facebook.

Він зазначив, що робота в поліції «величезний період життя, який сьогодні підійшов до кінця«.

«Отже, 20 років в міліції + 4 року в Національній поліції України - це величезний період життя, який сьогодні підійшов до кінця. Спасибі всім, з ким мав честь служити», - повідомив Бушуєв.

Крім того, він зазначив, що вірить у філософію, яку заклала Хатія Деканоїдзе у побудову нової поліції.

«Вірю, що філософія закладена в 2015 році Хатією Деканоїдзе в процес побудови нової поліції, - все-таки знайде відображення у підходах нацпола. Поліція - це сервісна служба для суспільства, і ніяк інакше», - зазначив він.