Заступника голови Держархіву відправили під нічний домашній арешт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник голови Державної архівної служби вимагав 10 тисяч доларів Фото: НАБУ

Суд зобов'язав Ігоря Бондарчука здати паспорт для виїзду за кордон

Солом'янський районний суд Києва обрав для заступника голови Державної архівної служби Ігоря Бондарчука, підозрюваного у вимаганні 10 тисяч доларів хабаря, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Про це 12 липня повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію представника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Обрали нічний домашній арешт», - сказав він.

За словами представника САП, прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті з носінням браслета.

Зазначається, що браслет Бондарчуку поки не знайшли.

Також суд зобов'язав Бондарчука здати паспорт для виїзду за кордон.

Раніше повідомлялося, що заступника голови Державної архівної служби затримали під час отримання хабаря за сприяння в працевлаштуванні людини в Фонді державного майна України.