Заступника мера Рима затримали за корупцію



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Заступник мера Рима Марчелло Де Віто представляє «Рух 5 зірок» Фото: ANSA

Прокуратура звинувачує Марчелло Де Віто у отриманні хабарів від місцевого підприємця

Президента зборів міської ради Рима Марчелло Де Віто, який представляє «Рух 5 зірок», затримали за підозрою у корупції при будівництві нового стадіону.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Прокуратура звинувачує Марчелло Де Віто, який є заступником мера Вірджинії Раджі, у отриманні хабарів від місцевого підприємця Луки Парнасі за прийняття рішень на користь його проекту будівництва нового стадіону команди «Рома».

Сам Парнасі перебуває під арештом у цій же справі.

Зазначається, що карабінери у середу також проводять обшуки у будівлі міської ради та за кількома адресами у Римі.

Правоохоронні органи італійської столиці не перший рік ведуть справу щодо корупції навколо будівництва стадіону. Через порушення законодавства при проведенні конкурсу на здійснення проекту вже проводилися арешти, а будівництво стадіону призупинили.

Нагадаємо, суд у Римі засудив колишнього мера італійської столиці Джанні Алеманно до шести років позбавлення волі за корупцію та незаконне фінансування.

Джерело: Європейська правда