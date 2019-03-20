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    Заступника мера Рима затримали за корупцію

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    <p>Заступник мера Рима Марчелло Де Віто представляє &laquo;Рух 5 зірок&raquo;</p> - Заступника мера Рима затримали за корупцію

    Заступник мера Рима Марчелло Де Віто представляє «Рух 5 зірок»

    Фото: ANSA

    Прокуратура звинувачує Марчелло Де Віто у отриманні хабарів від місцевого підприємця

    Президента зборів міської ради Рима Марчелло Де Віто, який представляє «Рух 5 зірок», затримали за підозрою у корупції при будівництві нового стадіону.

    Про це повідомляє агентство ANSA.

    Прокуратура звинувачує Марчелло Де Віто, який є заступником мера Вірджинії Раджі, у отриманні хабарів від місцевого підприємця Луки Парнасі за прийняття рішень на користь його проекту будівництва нового стадіону команди «Рома».

    Сам Парнасі перебуває під арештом у цій же справі.

    Зазначається, що карабінери у середу також проводять обшуки у будівлі міської ради та за кількома адресами у Римі.

    Правоохоронні органи італійської столиці не перший рік ведуть справу щодо корупції навколо будівництва стадіону. Через порушення законодавства при проведенні конкурсу на здійснення проекту вже проводилися арешти, а будівництво стадіону призупинили.

    Нагадаємо, суд у Римі засудив колишнього мера італійської столиці Джанні Алеманно до шести років позбавлення волі за корупцію та незаконне фінансування.

    Джерело: Європейська правда

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