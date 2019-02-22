Заступнику мера Сум оголосили про підозру у справі про смерть немовляти в ліфті



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Сумська міськрада

Також про підозру повідомили директору департаменту інфраструктури міськради, який укладав договори на проведення капремонтів понад 180 ліфтів

Заступнику мера Сум Олександрові Журбі, який, згідно з розподілом обов'язків, організовує контроль за експлуатацією житлового фонду, в тому числі за утриманням ліфтового господарства, оголосили про підозру у справі про загибель 2,5-місячного немовляти в ліфті. Про це повідомляють на сайті прокуратури області.

«У четвер, 21 лютого, оголосили про підозру одному із заступників міського голови м. Суми, який, згідно з розподілом обов'язків, організовує контроль за експлуатацією житлового фонду, в тому числі за утриманням ліфтового господарства. Ба більше, за даними прокуратури, цей заступник з травня 2017 року також очолює комісію, яку створили для забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів», - йдеться в повідомленні.

Також співробітники прокуратури вручили повідомлення про підозру директору департаменту інфраструктури міськради, який укладав договори на проведення капітальних ремонтів понад 180 ліфтів у місті вартістю 34,5 млн грн, у тому числі ліфтів будинку по вул. Супруна, 32/1, де загинула дитина.

21 лютого повідомлялось про обшуки у Сумській міськраді.

Нагадаємо, 2 січня у Сумах в багатоповерхівці по вул. Супруна обірвався ліфт, в якому перебувала коляска з двомісячним хлопчиком. Дитину врятувати не вдалось.