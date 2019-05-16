Засуджена у США росіянка Бутіна подала апеляцію



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Американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці

Суд визнав Бутіну винною у змові з метою просування інтересів Росії в США

Марія Бутіна подала апеляцію на рішення суду округу Колумбія, який засудив її до 18 місяців тюремного ув’язнення.

Про це йдеться в заяві засудженої, що міститься в базі даних федерального суду Вашингтона.

«Я, згаданий вище заявник [Бутіна], справжнім подаю апеляцію до Апеляційного суду Сполучених Штатів округу Колумбія на вищевказане рішення суду», – йдеться в документі.

Напередодні американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці.

Суд визнав Бутіну винною у змові з метою просування інтересів Росії в США без попередження місцевої влади.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року Бутіну затримали у США за обвинуваченням у шпигунстві. За даними слідства, Бутіна намагалася налагоджувати у США зв'язки в інтересах російського уряду та потрапляти в організації, які мають вплив на формування американської політики. Пізніше обвинувачення перекваліфікували у незаконну роботу іноземним агентом без відповідної реєстрації.

Бутіна є прихильницею вільного носіння зброї, а також неодноразово підтримувала російську агресію в Україні, анексію Криму та війну в Донбасі, закликаючи росіян підтримати бойовиків «добровольцями, гуманітарною допомогою і всіма способами». Також вона закликала до повалення української влади.