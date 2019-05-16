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    Засуджена у США росіянка Бутіна подала апеляцію

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    <span>Американський&nbsp;суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці</span> - Засуджена у США росіянка Бутіна подала апеляцію
    Американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці

    Суд визнав Бутіну винною у змові з метою просування інтересів Росії в США

    Марія Бутіна подала апеляцію на рішення суду округу Колумбія, який засудив її до 18 місяців тюремного ув’язнення.

    Про це йдеться в заяві засудженої, що міститься в базі даних федерального суду Вашингтона.

    «Я, згаданий вище заявник [Бутіна], справжнім подаю апеляцію до Апеляційного суду Сполучених Штатів округу Колумбія на вищевказане рішення суду», – йдеться в документі.

    Напередодні американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці.

    Суд визнав Бутіну винною у змові з метою просування інтересів Росії в США без попередження місцевої влади.

    Нагадаємо, 17 липня 2018 року Бутіну затримали у США за обвинуваченням у шпигунстві. За даними слідства, Бутіна намагалася налагоджувати у США зв'язки в інтересах російського уряду та потрапляти в організації, які мають вплив на формування американської політики. Пізніше обвинувачення перекваліфікували у незаконну роботу іноземним агентом без відповідної реєстрації.

    Бутіна є прихильницею вільного носіння зброї, а також неодноразово підтримувала російську агресію в Україні, анексію Криму та війну в Донбасі, закликаючи росіян підтримати бойовиків «добровольцями, гуманітарною допомогою і всіма способами». Також вона закликала до повалення української влади.

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