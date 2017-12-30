Засуджена за корупцію екс-прем'єр Таїланду втекла до Лондона

50-річну Чинават визнали винною в завданні збитків державі на суму еквівалентну 6,8 мільярда євро

Екс-прем'єр Таїланду Їнглак Чинават, яку засудили на п'ять років за корупцію, втекла з країни і наразі знаходиться в Лондоні. Про це повідомляє DW. «Урядовці знали ще у вересні (2017 року - ред.), що вона перебуває у Сполученому Королівстві. Однак зараз це підтвердило британське МЗС», - поінформував уряду Таїланду 9 січня. Як



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Екс-прем'єр Таїланду Їнглак Чинават

50-річну Чинават визнали винною в завданні збитків державі на суму еквівалентну 6,8 мільярда євро

Екс-прем'єр Таїланду Їнглак Чинават, яку засудили на п'ять років за корупцію, втекла з країни і наразі знаходиться в Лондоні.

Про це повідомляє DW.

«Урядовці знали ще у вересні (2017 року - ред.), що вона перебуває у Сполученому Королівстві. Однак зараз це підтвердило британське МЗС», - поінформував уряду Таїланду 9 січня.

Як повідомлялось, суд у Бангкоку 27 вересня визнав таїландську екс-прем'єра винною в розтраті державних коштів та корупції і засудив її до п'яти років ув'язнення.

50-річну Чинават визнали винною в завданні збитків державі на суму еквівалентну 6,8 мільярда євро шляхом видавання субсидій на рисівництво. На засіданні суду Чинават присутня не була, оскільки десь за місяць до цього виїхала за кордон.

Де саме перебувала екс-прем'єр, відомо не було. Припускали, що вона могла виїхати до Камбоджі, звідти - до Сінгапуру, а потім зупинилася в Дубаї. Там живе її брат Таксін Чинават, який теж очолював уряд Таїланду, а потім утік за кордон через звинувачення в перевищенні повноважень.

Чинават - перша в історії Таїланду жінка, яка очолювала уряд. Вона обійняла цю посаду у 2011 році. У 2014-му Конституційний суд відсторонив Чинават. Незабаром у Таїланді відбувся путч і владу у країні захопили військові.

До слова, тайський прем'єр-міністр Прают Чан-Оча приніс на конференцію свою картонну фігуру і запропонував журналістам спілкуватися з нею