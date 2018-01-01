Тайський прем'єр-міністр приніс на конференцію свою картонну фігуру і запропонував журналістам спілкуватися з нею

«Якщо ви хочете поставити якісь питання про політику або конфлікти, запитайте цього хлопця»

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча (Prayuth Chan-ocha) прийшов на прес-конференцію з власною картонною фігурою, щоб не відповідати на запитання журналістів. Чан-Оча вийшов до преси і провів короткий брифінг, прочитавши заготовлену заяву уряду. Потім він зробив паузу і виніс на сцену свою картонну фігуру. «Якщо ви хочете задати якісь