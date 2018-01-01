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    Тайський прем'єр-міністр приніс на конференцію свою картонну фігуру і запропонував журналістам спілкуватися з нею

    «Якщо ви хочете поставити якісь питання про політику або конфлікти, запитайте цього хлопця»
    Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча (Prayuth Chan-ocha) прийшов на прес-конференцію з власною картонною фігурою, щоб не відповідати на запитання журналістів. Чан-Оча вийшов до преси і провів короткий брифінг, прочитавши заготовлену заяву уряду. Потім він зробив паузу і виніс на сцену свою картонну фігуру. «Якщо ви хочете задати якісь
    • Сьогодні, 10:30
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    Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча
    Фото: AP
    Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча

    «Якщо ви хочете поставити якісь питання про політику або конфлікти, запитайте цього хлопця»

    Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча (Prayuth Chan-ocha) прийшов на прес-конференцію з власною картонною фігурою, щоб не відповідати на запитання журналістів.

    Чан-Оча вийшов до преси і провів короткий брифінг, прочитавши заготовлену заяву уряду. Потім він зробив паузу і виніс на сцену свою картонну фігуру.
    «Якщо ви хочете задати якісь питання про політику або конфлікти, запитайте цього хлопця», - додав прем'єр-міністр.

    Як відзначило ВВС, уряд Таїланду обіцяв провести загальнонаціональні вибори в листопаді 2017 року, але весь час їх відкладав. Прем'єр-міністра могли запитати про це, а також про тюремні терміни для тих, хто ображає монархів або виходить на протести.
    Таїланд політика
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