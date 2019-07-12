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    Затриманих у Москві кримських татар звільнили

    • Розсилка
    Затримані активісти - Затриманих у Москві кримських татар звільнили
    Затримані активісти
    Фото: «Кримська Солідарність»

    На кримськотатарських активістів склали протоколи про адміністративні порушення

    У четвер пізно ввечері із московських органів внутрішніх справ «Міщанське» та «Таганське» звільнили кримських татар, які були затримані біля верховного суду Росії.

    Про це повідомляє «Кримська Солідарність».

    За даними адвокатів, на кримськотатарських активістів склали протоколи про адміністративні порушення за ч. 5 ст. 20 Кодексу РФ (порушення встановленого порядку організації мітингу), за що передбачається штраф у розмірі від 10 до 20 тис. рублів.

    Судовий розгляд протоколів має відбутися 29 липня.

    Нагадаємо, російська поліція затримала понад 50 людей, які прийшли під будівлю верховного суду Росії підтримати фігурантів першої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»

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