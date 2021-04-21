Масштабна спецоперація у Чехії: поліція затримала бойовиків, які воювали на Донбасі

П'ятьох затриманих підозрюють у тому, що вони воювалии проти України на боці російських бойовиків

В ніч з 20 на 21 квітня поліція Чехії провела масштабну спецоперацію на всій території країни та затримала щонайменше п’ятьох людей, які були членами воєнізованих формувань і могли брати участь у боях проти України на Донбасі. Таку інформацію отримали від джерел чеські видання Respekt та Aktuálně.cz.

До спецоперації залучили сотні поліцейських. Затриманих підозрюють у тому, що вони виїжджали воювати проти України на стороні бойовиків, планували або організовували такі поїздки.

Також, ймовірно, вони могли контактувати з деякими депортованими російськими дипломатами, яких влада Чехії звинуватила у шпигунстві.

Водночас, як повідомила поліція, спецоперація не має стосунку до справи вибухів на складах у Чехії у 2014 році. Більше інформації правоохоронці обіцяють надати пізніше.

Як повідомляють джерела Aktuálně, поліція побоювалася, що підозрювані будуть чинити спротив під час затримання, у багатьох з них вдома була зареєстрована зброя.

«Що стосується вашого питання, я можу тільки сказати, що сьогодні наше відомство веде кримінальне провадження. Я не можу надати більш детальну інформацію, оскільки Верховна прокуратура в Празі має право надавати інформацію у кримінальних процесах», – прокоментував затримання представник Національного центру протидії організованій злочинності Чехії (NCOZ), який проводив операцію, Ярослав Ібегей.

Зазначимо, що такі дії чеських правоохоронців відбулись на тлі ескалації конфлікту на російсько-українському кордоні.

Із початку російської агресії проти України у Чехії вже кілька людей постали перед судом через участь у боях на стороні бойовиків.

17 квітня стало відомо, що Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

Літак ВПС Чехії привіз частину з 20 співробітників посольства та членів їхніх сімей. Кілька дипломатів повертаються власними автомобілями.

«Вони можуть пишатися своєю роботою. Вони нічого не зробили, вони просто розплачуються за реакцію російської сторони на виправдані дії Чехії», – заявив віцепрем’єр Ян Гамачек.

Влада Чехії в суботу повідомила про рішення вислати російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби виявилися причетними до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули дві людини.

У парламенті Чехії зажадали компенсацію з Росії за вибух в Врбетіце.

21 квітня стаало відомо, що Чехія відмовилася купувати російську вакцину на тлі дипломатичного скандалу.