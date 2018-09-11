Затриманого ветерана АТО Ананьєва відпустили на поруки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Ананьєв був затриманий 10 вересня

ЗМІ повідомили, що Ананьєва відпустили на поруки нардепа Денисенка

Ветерана бойових дій на Донбасі Валерія Ананьєва, якого затримали напередодні у Дніпрі, відпустили на поруки народного депутата.

Про це повідомила речниця Нацполіції Дніпра Анна Старчевська, пише «Громадське».

Речниця не уточнила хто саме взяв на поруки Ананьєва, однак відомо, що йдеться про депутата Андрія Денисенка.

Раніше повідомлялося, що відомого блогера, ветерана війни на сході України Валерія Ананьєва затримала поліція.

Також згодом стало відомо, що правоохоронці затримали Ананьєва у зв’язку з тим, що він не являвся до правоохоронців в рамках справи щодо бійки з його участю у 2016 році.

Згідно з повідомленням, під час тренування у спортзалі в смт. Гвардійське між двома чоловіками відбувся конфлікт. Після словесної перепалки один з чоловіків завдав декілька ударів кулаком в обличчя іншому. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому встановили діагноз «крововилив навколо очей, забій головного мозку І ступеню, перелом кісток носу зі зміщенням».

У поліції цю подію кваліфікували за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (легкі тілесні ушкодження), однак потім перекваліфікували на ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Як заявляють правоохоронці, у квітні Ананьєва оголосили у розшук, а 7 червня слідчий суддя Новомосковського міжрайонного суду виніс ухвалу на його примусове затримання для обрання йому міри запобіжного заходу.