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    Повідомлено про підозру двом громадянам Італії, які воювали в рядах «ДНР»

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    Повідомлено про підозру двом громадянам Італії, які воювали в рядах «ДНР»

    До їх обов’язків входило озброєне чергування на блокпосту та виконання бойових задач, поставлених керівництвом окупантів

    Прокуратурою Донецької області погоджено заочне повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України, 43-річному та 30-річному громадянам Італії, які брали участь у бойових діях на стороні терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє прессекретарка генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

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    У ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році чоловіки прибули до міста Ясинувата Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань. До їх обов’язків входило озброєне чергування на блокпосту та виконання бойових задач, поставлених керівництвом.

    Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваних з метою їх приводу для участі у розгляді клопотання про застосування забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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